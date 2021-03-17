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河北「瘦肉精」餵羊 涉事負責人遭扣查

2021-03-17 列印
　　中國的中央電視台揭露，河北滄州青縣以「瘦肉精」餵羊後，獲滄州市委、市政府高度重視，迅速連夜趕赴現場進行調查核實。目前，涉事企業負責人已被扣查，對問題羊肉進行封存，正在追溯瘦肉精來源。由於中視報道指，已有「瘦肉精」的羊肉流出，當局迅速在全市對違法添加瘦肉精問題進行全面排查，徹底整治，切實保障人民群眾食品安全。據了解，豐台區市場監管局對當地商戶的羊肉進行「瘦肉精」快檢，目前未有「瘦肉精」出現。並將在全國範圍內組織展開專項整治行動。



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