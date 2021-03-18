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針對新疆人權問題 歐盟擬制裁中國官員

2021-03-18 列印
　　據報歐盟將以侵犯新疆人權問題為由，制裁中國十一人，包括將四名人員及一家實體機構列入黑名單。中國駐歐盟使團團長張明（見圖）對此表示嚴重關切，強調若有人執意要搞對抗，中方惟有奉陪。

　　中新社指，張明出席歐洲政策中心舉辦的六十分鐘吹風會時強調，新疆面臨的問題是反恐、去極端化、反分裂的問題，而非人權問題。他指，基於謊言搞制裁，只能理解為蓄意損害中國人民的安全和發展利益。中方希望對話，而非對抗，籲歐方三思。

　　法新社指，有歐方官員透露，這項違反人權的制裁方案將於二十二日提交歐盟外長會議。據悉，方案也將包括俄羅斯、北韓、厄立特里亞等國的官員。

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