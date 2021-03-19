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「西藏冒險王」屍體尋回

2021-03-19 列印
　　曾經攀登七十多座冰川的「西藏冒險王」王相軍去年失蹤，據西藏自治區那曲市公安局周三通報，嘉黎縣公安局在依嘎冰川發現疑似王相軍的屍體，正按法定程序確認死者身份。同時就王相軍遭謀殺的推測，影片的鑑定結論證王相軍是意外跌落冰水中失蹤。

　　通報稱，本月十四日下午一時許，尼屋鄉群眾按照政府部署對依嘎冰川下游河道巡查時，在冰層下發現一具屍體。於是派員到場打撈，經警方初步調查，相信死者為失蹤人士王相軍。

　　「西藏冒險王」王相軍曾攀登並拍攝七十多座冰川，他在社交平台有多達一百五十萬名粉絲。

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