解放軍爆婚外情被調職 網民質疑懲罰過輕

內地近日因一宗解放軍部隊爆婚外情事件，網上鬧得沸騰。據悉是早前解放軍73181部隊中有軍嫂袁姓醫生於網上舉報，自己服役的丈夫顧炎與同部隊年輕女軍官沈靜雯發生婚外情。事件旋即引發全網關注，高達七億瀏覽量。73181部隊上周五稱，調查後已對發生婚外情的二人作黨紀處分及調離原工作崗位。不過無阻事件繼續發酵，網民質疑懲罰過輕。



據報，發現丈夫婚外情的袁醫生，曾到部隊找領導投訴又向軍檢部寫信，丈夫當時答應結束婚外情悔改，但不久收到丈夫要求離婚的起訴書。袁拒絕再投訴，丈夫同意不離婚，但小三威脅二人必須離婚。按目前網上流傳有關原配與小三的對話錄音，及雙人的網上對話，發現小三多次挑釁原配，例如「對，我不敢生小孩，正好用你的，反正我也不介意。」等，發文更指，小三更多次致電原配要她和丈夫離婚。



