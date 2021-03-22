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台逆子爭看電視 持刀追斬父親

2021-03-22 列印
　　台灣高雄市，凌晨驚傳逆子持柴刀追斬父親案，父親全身披血奪門而出呼救，驚動鄰居報警。警員到場將黃男拘捕，據報其患有輕微思覺失調症。父親送醫後沒有生命危險。案發在周日凌晨時份，警方表示，杉林區月眉里清水路一棟民宅，周六晚上近十二時，一對黃姓父子在客廳看電視，為爭看不同頻道，而發生爭執，四十一歲兒子氣憤下持家中柴刀追斬父親，五十七歲黃父遭砍傷後全身披血，逃出屋外大聲呼救，鄰居聞呼喊聲報警。

　　警員趕到現場將黃男拘捕，並在草叢中找到犯案兇刀。警方指出，四十一歲黃男患有輕微思覺失調症。

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