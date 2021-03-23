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歐盟制裁四中國官員 指侵犯新疆維族人權

2021-03-23 列印
　　歐盟各國外長昨日批准制裁中國官員，指他們涉嫌侵犯新疆維吾爾族人權，並表示他們需為新疆維吾爾族遭侵權問題負責。據了解，這是歐盟自六四事件對中國實施武器禁運後，再次對中國制裁。

　　歐盟的外長們昨日正式同意就新疆維吾爾族的人權問題制裁中國官員，分別為前政法委書記朱海侖、新疆公安廳廳長兼黨委書記王明山、中國新建集團公司董事長王君正，及新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國，至於被制裁的實體則為新疆生產建設兵團公安局。

　　在北京，外交部隨即作出反制措施，制裁歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息的十人和四個實體。

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