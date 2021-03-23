歐盟制裁四中國官員 指侵犯新疆維族人權

歐盟的外長們昨日正式同意就新疆維吾爾族的人權問題制裁中國官員，分別為前政法委書記朱海侖、新疆公安廳廳長兼黨委書記王明山、中國新建集團公司董事長王君正，及新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國，至於被制裁的實體則為新疆生產建設兵團公安局。
在北京，外交部隨即作出反制措施，制裁歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息的十人和四個實體。
疫情困擾香港逾一年，粵劇戲班與不少藝團一樣，長期陷入停演狀態。八和會館理事會主席汪明荃為粵劇界發聲，向特首林鄭月娥發公開信，促政府拯救險將消失的傳統「神功戲」，指過去一年有二十五台「神功戲」取消，損失...
2021-03-23
台灣「中央社」消息，台空軍志航基地兩架F-5E戰機在屏東外海戰術訓練時不慎擦撞，兩架戰機飛行員跳傘逃生。台灣聯合新聞網指，空軍同袍正持續為飛行員集氣祈福。不過至昨日下午四時許，當局尋回二十六歲已死亡的...
2021-03-23
緬甸局勢愈來愈不穩定，軍方續動用武力鎮壓，日前更於仰光朝示威群眾開槍近十分鐘，目前累計至少二百五十人死於這場腥風血雨抗爭。除了死亡數字上升，更有人因逃避交戰而離鄉別井。在東南部多達八千名克倫族人逃離家...
2021-03-23
深灣9號位於惠福道9號，於2012年入伙，由嘉華、信置及南豐共同發展，設6座分層住宅及11間洋房，提供411伙。屋苑戶型多元，除設1房至4房戶，亦有不少特色單位供應，戶戶向南，且能外望深灣遊艇會及鴨脷...
2021-03-23
雖然美國有加稅風險，但債息下降，卻紓緩了對股市的壓力，外圍股市昨晚窄幅上落。美股杜指早段升97點，至32725點，升幅為0.3%；標普指數則升0.67%。科技股顯著反彈，納指早段彈升161點或1.22...
2021-03-23
車路士於周日英足盃八強主場淨勝錫菲聯兩球，儘管藍軍領隊杜曹坦言球隊今場現疲態，不過最終都能夠零封對手。這名德國教頭上任後，車路士以穩健的防守踢出強隊風範，至今各賽事更是十四場不敗。藍軍四強將會硬撼曼城，後者近況亦是大勇，兩隊勢移師英足盃上演現時英超的巔峰之戰。 周四才以2:0擊敗馬德里體育會，車路士僅休息三日便再次於主場出戰。領隊杜曹坦言球隊今仗的確不在狀態：「我們上半場打得不錯，控制了各個方面，但下半場我們失去了比賽的控制權，明顯出現疲態了。」不過最終藍軍有驚無險成功過關，兼且杜曹上任後的十四戰繼續保持不敗，全賴其成功鞏固球隊的防守。 杜曹一向都是進攻型教頭，他仍...
2021-03-23
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
無線（TVB）副總經理曾志偉上任後滿腹大計，極速擺平與三大唱片公司的多年心結，友台ViuTV亦積極發展新元素「迎戰」，將在下月推出港產制服女團新節目《YOLO的練習曲》，起用多位索爆KOL或YouTu...
2021-03-23
多國全速為民眾接種疫苗，並初見成效，以疫情一度嚴峻的英國為例，每一百人有四十多人打了針，確診數字已由高峰期每日以萬計，急速下降至數千宗。本港由二月底起推出接種計劃，至昨天約有三十五萬人注射了第一劑，步速不算慢，但也不算快。特首林鄭月娥繼日前拋出「通關誘因」的可能性之後，昨天再提到當局打算購買第四款疫苗，這項搜購工作，宜快不宜慢。 本港正使用科興的滅活病毒疫苗和復必泰的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，並正等候另一款由阿斯利康的病毒載體疫苗於今年年中運抵，給市民選擇接種，相對於不少地區的民眾接種一或兩種疫苗，香港人從三選一，自由度大得多，可以參詳各疫苗的特性，為自己和家中長者作出...
2021-03-23
英國籍騎師班德禮已獲馬會發牌，將由四月十七日的沙田賽事起，客串至馬季煞科。現年二十八歲的班德禮，陣上經驗豐富，出道以來披甲六千七百零六場，贏得一千零二場頭馬，其中四十一場屬分級賽和表列賽勝仗，包括於二...
2021-03-23