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馬化騰與反壟斷部門會面 商騰訊合規事宜

2021-03-25 列印
　　繼阿里巴巴被捲入壟斷風波後，騰訊亦成為下一個監管目標。外電引述消息指，騰訊創辦人馬化騰與反壟斷的官員會面，以商討加強監管一事。騰訊總裁劉熾平回應有關會面屬自願性質，又強調未來會一直遵守內地的監管規定。騰訊昨收報623.5元，跌0.8%。 路透社早前引述消息指，國家市場監督管理總局局長吳振國曾於會上表示，關注騰訊的部份商業行為，要求集團遵守反壟斷規定；更指當局正調查騰訊旗下應用程式「微信」的壟斷情況。

　　騰訊主席馬化騰會後指，在兩會期間已提出數據對未來數碼經濟及監管發展十分重要，但由於涉及平台、用戶及公眾多方關係，隨公眾對私隱關注的提高，在數據分享和保護間要取得平衡，平台作為中間商要把握方向。
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