H&M棄用新疆棉花風波發酵 商務部：「強迫勞動」子虛烏有

瑞典服裝品牌H&M集團與新疆棉花的「割席」風波，燃燒至adidas及Nike等國際品牌，其都曾發表與新疆棉花「割席」的言論。事件引起大批中國民眾不滿，發起抵制。H&M中國就表示，確保供應鏈中要遵守可持續發展承諾，不代表任何政治立場，強調重視中國市場。而中國商務部昨日指，所謂「強迫勞動」完全是子虛烏有，重申反對任何外部勢力干涉內政。中國外交部就指是「他們（H&M）的損失。」



在美歐聯合就新疆問題對華實施制裁後，共青團中央及內地官媒前日點名H&M去年十月曾發表聲明，以「強迫勞動」等人權問題為由，將停止採用新疆棉花等原材料。內地傳媒報道，H&M的聲明是基於非政府組織「瑞士良好棉花發展協會（BCI）」同年發表的聲明，稱「由於在新疆進行可信的盡職調查變得愈來愈困難，已決定暫停在新疆發放BCI棉花許可證。」



報道稱，除了H&M外，近兩年發表過與新疆棉花「切割」言論的外國企業還有不少，大部份都是BCI成員，包括burberry、Adidas、Nike、New Balance、ZARA等等。



有H&M門店須關閉



這些品牌隨即在內地社交媒體成為網民攻擊的目標，有人高喊「滾出中國」。新疆烏魯木齊市匯嘉時代百貨在官方公眾號，譴責H&M「跟風西方政治議題，抵制新疆棉花」，「對新疆及全新疆人民造成了極大的傷害」。該公司決定關閉商場內的H&M門店，並要求H&M對新疆人民道歉。另外，四川成都「大悅城」商城，昨日也將H&M的廣告牌拆下。



H&M在北京萬科大廈店外，一名顧客表示自己支持國貨，並稱：「商家這種掙了我們的錢，又抵制新疆棉花是不對的。」也有顧客持不同觀點，表示「愛國情懷很重要，但和我的個人喜好不衝突。」另一名顧客說：「從消費者的購買情緒上講，不一定要把它『打倒在地』。」



對於外國服裝企業在華引起的抵制浪潮，華春瑩昨天在例行記者會上重申，新疆「強迫勞動」的指責完全是個別反華勢力炮製的惡意謠言，目的是抹黑中國形象，阻遏中國發展。中國商務部發言人高峰昨天表示，新疆「強迫勞動」的說法是子虛烏有，「純白無瑕的新疆棉花不容任何勢力玷污抹黑。」他指出，對於跨國企業在中國正常的經營活動和構建產業鏈供應鏈的努力，中國政府始終持歡迎和支持態度。希望有關企業尊重市場規律，糾正錯誤做法，避免商業問題政治化。同時，中方歡迎外國企業到新疆實地考察。