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美台簽海巡合作備忘錄

2021-03-27 列印
　　美國及台灣昨日簽署海巡合作備忘錄，是拜登政府上台後首份美台簽署的備忘錄。據了解，為「增進雙方在海巡工作的溝通、合作及資訊分享」。中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，堅決反對台美之間進行任何形式的官方往來，或簽署任何具有主權意涵的協定。

　　備忘錄是由「台灣駐美代表」蕭美琴及「美國在台協會」（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）共同簽署。美國在台協會表示，新平台將令美國在台協會與台灣駐美代表處，能夠透過美國海岸防衞隊及台灣的海巡署，改善雙邊溝通、建立合作與資訊分享。

　　負責簽署備忘錄的台灣駐美代表蕭美琴說，台灣作為印太地區負責任的利害關係人，隨時願意在海洋相關議題作出貢獻，期待雙方成立海巡工作小組，締造更強韌的夥伴關係。

　　此前，國台辦發言人朱鳳蓮曾表示，堅決反對美國與中國台灣地區之間進行任何形式的官方往來。

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