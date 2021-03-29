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中伊簽25年合作協議 投資達四千億美元

2021-03-29 列印
　　中國與伊朗簽署為期二十五年的戰略合作協議，成為指引兩國關係的路線圖。但伊朗民間部份人不領情，反對此協議。據報協議內容主要為中方將於二十五年內投資伊朗電訊、基礎設施和信息技術等數十個領域，進行達四千億美元投資；而中方就可獲得伊朗的常規石油供應。另有消息指，協議涉及的石油交易是通過人民幣結算，分析指將對美元的地位構成挑戰。

　　不過，伊朗民間部份人不領情，網上出現「#對中國伊朗協議說不」（#No2ChinaIRAccord）的主題標籤。有Twitter用戶上傳寫有「中國滾出伊朗」的貼圖。中國國務委員兼外長王毅提及中國與中東關係時指，中方在中東從不謀求勢力範圍，反對「文明衝突論」、「文明優越論」。中方願與中東國家一道，堅定促進開放包容，抵制傲慢偏見，深化反恐及去極端化合作。

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