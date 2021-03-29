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兩噸台鳳梨銷澳洲 運費貴過水果捱批

2021-03-29 列印
　　台灣鳳梨受中國禁運影響，開拓其他地區市場。昨日台灣的農委會指出，首批由澳洲消費者預購兩公噸台灣鳳梨檢疫合格順利通關。不過，有台媒爆出每公斤鳳梨的運費是鳳梨批發價的六倍，網友炮轟為了面子浪費人民納稅錢。 而台農發董事長洪忠修證實此事，但他說，當地銷售價格會反映運費，「不會用削價搶市」，又指打開通路才是重點。

　　洪忠修表示有關運費問題，他以當年金枕頭榴鏈為例，他指金枕頭在台也賣過一千多元，但只要市場接受就可，打開通路才是重點。農委會更指，這批鳳梨經過澳洲檢疫官隨機選取八十五箱嚴格查驗，全數果實並經逐顆鏡檢檢查，都成功檢疫合格順利通關。



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