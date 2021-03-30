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聯合國秘書長古特雷斯： 正與中方磋商派員訪新疆

2021-03-30 列印
　　新疆棉花風波持續發酵。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示與中國政府就到訪新疆一事進行認真磋商。中國外交部昨日回應，早已發出訪華並訪疆的邀請，雙方一直保持溝通，但拒絕有罪推定式的調查。新疆政府就指，企業不應把經濟行為政治化，期望H&M等外企要明辨是非。中國外交部發言人趙立堅昨日強調「中國始終為各國企業在華投資創造良好環境，也望有關企業在華合法合規經營，不要淪為某些政治勢力的工具，更不要挑戰中國民意。」

　　MUJI公司就「新疆棉」事件出現不同地區，不同處理。日本母公司移除有關商品，港官網則移除有關描述，而用「有機棉」；不過中國總部就保留有關產品及描述。MUJI中國總部又否認公司抵制新疆棉花。



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