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亞瑟士轉撐新疆棉 堅持「一中」原則

2021-03-31 列印
　　內地新疆棉事件持續，「亞瑟士」（ASICS）等品牌早前因「轉軚」刪除使用新疆棉的聲明，而被內地網民抵制。在北京，外交部表示，中國人民都有自己的腦袋及思想，有權利做出自己的選擇，否認當局在背後推動抵制行動。日本運動品牌「亞瑟士」（ASICS）日前在微博發文，表明支持新疆棉，又指堅持一個中國原則，但日本總公司開會後澄清，聲明未經授權，並刪除帖文。

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