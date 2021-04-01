重慶三歲女疑喝「假奶粉」 智力受損

內地重慶疑似再現因喝「假奶粉」致三歲女童智力受損事故。據報重慶一位黃姓爸爸指，女兒於連續食用一家公司的「奶粉」二十月後出現身體及智力發育遲緩的現象，被鑒定為二級智力殘疾。黃爸爸才發現該款「奶粉」其實是一種固體飲料。



據內媒報道，黃爸爸女兒（圖）二十月前得肺炎後，獲醫囑需要飲用深度水解奶粉，而店員當時指另一款氨基酸「配方奶粉」比深度水解奶粉的特醫奶粉更好，而黃爸爸考慮到深度水解奶粉很難買到，就以氨基酸「配方奶粉」替代。沒想到女兒喝用二十個月後，開始出現身體及智力發育遲緩的現象，到現在三歲半了卻不會說話和走路。目前女兒被鑒定為二級智力殘疾，黃爸爸氣憤提告求償，將涉事的青島金大洋公司和重慶當地經銷商告上法庭，索償約一百八十七萬港元。目前，案件已被重慶市九龍坡區人民法院受理。



