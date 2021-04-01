國台辦：內地去年向台通報 28批菠蘿不合格情況

中、台仍因菠蘿事故鬧哄哄，台灣稱只收過內地的十三次菠蘿不合格通報，而國台辦昨日於新聞發佈會上，說明有關二十八批菠蘿不合格情況的書面通報，國台辦重申，關於大陸暫停台灣菠蘿輸入的問題，希望台灣方面能夠採取切實行動。國台辦發言人朱鳳蓮指出，內地方面去年向台灣方面書面通報了二十八批菠蘿不合格情況，其中十四批檢出「菝葜黑圓盾蚧」、八批是「大洋臀紋粉蚧」，六批是「新菠蘿灰粉蚧」。



朱鳳蓮批評，通報過去了，台灣方面沒有任何的回覆，不合格的情況也沒有得到改善。



另美國太空總署（NASA）早前發起的網上活動將台灣列為國家，國台辦強調台灣是中國領土不可分割的一部份，希望盡快改正錯誤。



