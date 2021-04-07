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國新辦：中國脫貧人口佔全球逾七成

2021-04-07 列印
■巫山縣雙龍鎮安靜村的駐村扶貧第一書記王濤，於二○一七年帶著村民「點葉成金」的脫貧計劃。新華社
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　　中國近年致力發展多個脫貧項目。據國新辦最新數據指，中國的脫貧人口佔了全球脫貧人口超過七成。

  當局發佈《人類減貧的中國實踐》白皮書，指自中共十八大以來，中國經過八年脫貧攻堅，在去年底如期完成脫貧目標。按現行貧困標準計算，中國有七億七千萬的農村貧困人口脫貧；按世界銀行國際貧困標準，中國減貧人口佔同期全球減貧人口百分之七十以上。

　　白皮書指，佔全球人口近五分之一的中國，就全面消除絕對貧困，提前十年實現聯合國的減貧目標，為全球減貧發展及人類進步作出重大貢獻。中國會持續鞏固好脫貧成果，並全面推進鄉村振興。

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