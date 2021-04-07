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《福布斯》富豪榜 農夫山泉董事長成中國首富

2021-04-07 列印
　　美國《福布斯》雜誌公佈全球富豪榜，有二千七百五十五人上榜，當中四百九十三人新上榜，兩個人數都是歷來最多。亞馬遜創辦人貝索斯以一千七百七十億美元身家，連續四年蟬聯全球首富。Tesla及SpaceX創辦人馬斯克以一千五百一十億美元財富，從去年三十一位急升至第二。股神畢菲特排名第六，是二十多年來首次跌出五大。以地區劃分，美國依然佔據首位共有七百二十四人上榜，中國以六百二十六人排第二。

　　內地的農夫山泉在香港上市後，董事長鍾睒睒以六百八十九億美元財富榮登中國首富，全球位列十三位。騰訊主席馬化騰排全球十五。阿里巴巴創辦人馬雲排名二十六。

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