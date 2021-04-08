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解放軍戰機飛入台西南空域　美偵察機在附近出現

2021-04-08 列印
　　繼解放軍證實遼寧艦航空母艦編隊近日在台灣周邊海域進行演習後，台灣當局公佈解放軍戰機連續五日進入台灣西南空域，昨日凌晨四時許更三度進入西南空域，台灣空軍派出戰機廣播驅離。據北京大學的「南海戰略態勢感知計劃」指，是美國海軍EP-3E偵察機凌晨三時許在大陸沿海及台灣西南空域抵近偵察在先。

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