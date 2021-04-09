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美軍驅逐艦穿越台海 中方批破壞地區局勢

2021-04-09 列印
■美軍驅逐艦「麥凱恩號」。網上圖片
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　　台海局勢持續升溫，解放軍就美軍驅逐艦「麥凱恩號」（USS John S. McCain）周三穿越台灣海峽事件，表示堅決反對；指美方向台獨勢力傳遞錯誤訊號。解放軍東部戰區發言人表示，堅決反對美方向台獨勢力傳遞錯誤訊號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，戰區部隊將嚴密防範警戒，隨時應對一切威脅挑釁。 　

　　解放軍就美軍驅逐艦「麥凱恩號」（USS John S. McCain）周三穿越台灣海峽，解放軍全程跟蹤監視。美國海軍在聲明中稱，這艘驅逐艦常規穿越台灣海峽，表明美國致力於實現自由而開放的印度-太平洋地區。美國軍隊將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行及展開行動。

　　美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）早前亦表示，關注中國近日在區內的持續威脅行為，指美國有能力抵抗任何企圖以武力或脅迫方式，可能危及台灣民眾安全、社會及經濟制度的行動。

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