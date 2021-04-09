成都小學加入「武俠」課 教學生做人處世

內地成都有小學引入體育「武俠」課，以傳統武術令學生學習為人處世的道理。課程更廣受學生歡迎，據報學校武術隊只有八名學生，增至現時已有近兩百名學生參與。成都市迎賓路小學體育教師曾科是出生於武術世家，更自創一套五行刀法課程，供小學各年級學生練習。曾科指，課程的目的是期望學生感受傳統武術的文化內涵、禮儀與武德。



曾科指：「把你學的（武術）知識合理地、安全地運用在實際的情況中，在規則裏面你去鬥智鬥勇。對手比我強、學習他；對手比我弱、幫助他，去達到共同進步、通過安全的競技，讓學生去具備這種自強不息的精神。」



