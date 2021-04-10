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七華企涉助解放軍被美制裁 外交部：阻不了中國發展步伐

2021-04-10 列印
■趙立堅
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　　早前美國商務部宣佈，將七個中國內地機構列入經濟制裁黑名單，指該七個機構涉嫌製造軍用超級電腦，來協助內地解放軍。北京外交部發言人趙立堅批評，美國政府為了維護自身科技壟斷和霸權，濫用國家力量和實體清單，不擇手段地惡意打壓中國高科技企業。

　　趙立堅表示，中方對此堅決反對，並將採取必要措施，以維護中國企業的合法權益。又指出美國在超級電腦領域對中國實施技術封鎖由來已久，但中國超級電腦依然憑自主創新躍居全球領先地位。美國的遏制打壓阻擋不了中國科技進步發展的步伐，只會更加堅定中國自主創新的決心和意志。

　　有台媒引述台灣的中華戰略學會研究員張競回應，指「商業制裁」代表「科技封鎖」，此舉風險大，因為有可能成為對方進步的誘因。昨日再傳出意大利叫停中企收購當地半導體公司的消息，據報，當局的理由是加強保護企業。



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