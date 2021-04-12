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太魯閣號更多細節曝光 越籍工人「阿好」曾人肉擋車

2021-04-12 列印
■台鐵太魯閣號列車出軌事故，當局更正罹難人數為四十九人。新華社
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　　台鐵太魯閣號列車出軌事故，當局更正罹難人數為四十九人，而目前殘肢成謎不排除屬其他傷者。而事件更多細節曝光，工程負責人李義祥在誤將工程車推下山後，曾指使越南籍非法外勞華心好（綽號「阿好」）親自下山攔截火車。

　　檢察部門近日聯絡十多名與事件相關人事進行問話，一名自稱是李義祥前員工的姓高男子爆料，引述李義祥同夥「黑猴」林長清指，李義祥在誤將工程車推下山後，並沒有通報，而是要阿好用「肉身擋火車」，將火車攔下。但李男眼見事態無法挽回，才改為要求阿好立即騎電單車逃離現場。台鐵花蓮運務段長吳金添表示，若當時有「肉身擋車」動作，行車紀錄器應該會拍到。他強調，就算司機看到，由於煞車距離也要幾百米，效果實在有限。

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