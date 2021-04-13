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台外交部：蓬佩奧今年訪台機率高

2021-04-13 列印
　　中美角力持續，台灣再成焦點。這次更是美國前國務卿和現任國務卿一同就台灣問題開腔。前任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一在社交網站大肆「抽水」，於twitter及facebook上載一邊玩國際象棋、一邊食台灣鳳梨乾的照片，還發文說「以自由支持者之姿，享用台灣鳳梨，將軍」。（見圖）

　　現任國務卿布林肯就批中方疫情資訊不透明及對台海局勢表示關注。

　　台灣外交部政務田中光表示，蓬佩奧今年訪問台灣的機率大。台灣的外交部也表態歡迎。現任美國國務卿布林肯就在受訪時批評，中方在疫情爆發初期的資訊未透明公開，令病毒失控影響全球。



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