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日本排核廢水　中韓表示不滿

2021-04-15 列印
　　日本決定把福島核電廠的核廢水，經稀釋後排放出大海，日本民間有聲音反對；鄰國中國、南韓表示遺憾及不滿；美國則表示諒解，認為做法符合全球公認的核安全標準。外交部發言人趙立堅昨日回應事件時表示，美國的許可不等於國際社會的許可，重申太平洋不是日本的下水道。

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