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馬雲現身與普京視像會議 全程未發言

2021-04-16 列印
　　螞蟻集團被叫停上市後，阿里巴巴集團亦被重罰逾百億人民幣。而創辦人之一的馬雲首度現身。他出席了由俄羅斯總統普京召開的俄羅斯地理學會監事會視像會議，不過，他沒有發言。據俄媒報道指，會議歷時兩小時，馬雲身後的房間充滿濃厚的中國風，牆上亦畫了不少梅花。而馬雲在整場會議中都沒有發言，只專心聆聽其他人士的發言，期間不時喝茶。近日集團問題多多，但馬雲卻一直未有現身回應，因而出現遭到軟禁的推測，今次現身打破謠言。

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