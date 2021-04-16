太魯閣號出軌事故 運安會被揭事故畫面經剪裁

太魯閣號出軌事故，造成四十九人罹難。昨日負責該案調查及檢控的花蓮地檢署回應「揮手者」的身份，指當局有鎖定一名外籍人士特徵的人員。台媒指間接證實該人是移工「阿好」。台媒早前大爆指，運安會公佈的事故畫面是經剪裁的，而未裁版畫面右側的山坡有人在揮手。



隨著懷疑是阿好揮手攔車的片段曝光，恐怕也將影響兩人的刑責。台媒引述律師指：「從（阿好）在這件事情的犯後態度，可以認為說他有試圖去阻止，因此不會構成所謂的不作為殺人罪。」



交通部長林佳龍在出事後已經向蔡英文總統及行政院長蘇貞昌口頭請辭，昨日已批准其辭呈，將於下周二生效。不過林佳龍表示仍會在離任前全力跟進事故的善後工作。







