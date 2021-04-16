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江蘇浙江等地漁民 打撈到間諜探測裝置

2021-04-16 列印
　　央視報道，江蘇、浙江等多地漁民近期出海捕魚時，打撈到境外間諜探測裝置，威脅中國軍事和國土安全。中央電視台報道，江蘇鹽城有漁民近日出海捕魚時，撈到由境外國家在內地海域秘密投放的波浪滑翔機，上面安裝多個傳感器，以搜集內地海洋環境信息。

　　浙江台州亦有漁民撈到境外國家投放的聲吶浮標。國家安全機關持續開展反技術竊密工作，亦向漁民發放現金獎勵，鼓勵他們主動上報。

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