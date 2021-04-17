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中法德領導人舉行氣候峰會 分析：將成中美新角力場

2021-04-17 列印
　　中國國家主席習近平應邀出席法國和德國領導人舉行的視像氣候峰會（圖）。習近平在會中宣佈，中國力爭在二○三○年前實現二氧化碳排放達到峰值、二○六○年前實現碳中和。外界對這次峰會分析認為，中美都有意搶佔應對全球氣候變化議題的領導地位，氣候問題將成為中美新角力場。

　　習近平於會上指，應對氣候變化不應成為地緣政治籌碼、攻擊他國的靶子、或者成為貿易壁壘的藉口。中方堅持公平、共同但有區別的責任、各自能力的原則，推動落實《聯合國氣候變化框架公約》及《巴黎協定》。他指，中方將擴大高水平對外開放，為外商投資企業營造公平公正、非歧視營商環境，希望歐方亦以積極態度對待中國企業。新華社報道指，三國領導人亦一致認為，要堅持多邊主義，全面落實《巴黎協定》。而拜登上任後，表明要重返《巴黎協定》，重拾氣候問題領導地位。評論認為，無論中美在氣候問題上合作或競爭，都對緩和全球氣候變化有好處。

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