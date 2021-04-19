螞蟻否認馬雲出售股權

外電引述消息指，螞蟻集團正研究讓創辦人馬雲出售集團股權，以及交出控制權的各種選項，以減輕來自監管當局的壓力。不過螞蟻發言人否認報道內容。



路透社早前指，中國監管當局的約談時暗示，螞蟻讓馬雲出售股權或可令當局針對集團業務的整改，告一段落。螞蟻希望馬雲將股權售予集團或阿里巴巴的現有投資者，毋須涉及任何外部實體。馬雲亦獲告知，不能將股份賣給同他有密切關係的實體或個人。



彭博報道指，螞蟻集團最新否認了正在探索創始人馬雲出售其所持有股份的方式且尋求放棄控制權，以減輕來自中國監管機構的壓力。



螞蟻集團發佈聲明稱，路透社針對馬雲股權的報道毫無根據，出售馬雲在螞蟻集團的股份從未與任何人有過討論。



