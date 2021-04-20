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清華建校110周年 習近平回母校考察

2021-04-20 列印
清華建校110周年 習近平回母校考察
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　　國家主席習近平昨日不但回到自己的母校清華大學考察，更參觀多項學術成果，與年輕人會面（圖），並向清華的師生發表講話；而同日外交部發言人華春瑩指，習近平本日應邀以視頻方式出席博鰲亞洲論壇二○二一年年會開幕式。本年是清華大學建校一百一十周年，畢業於清華的國家主席習近平昨日上午回到母校考察。據報，習近平先後視察該校的美術學院、成像與智慧技術實驗室、重點教學科研成果展示、西體育館，了解學校深化改革、人才隊伍建設、教學科研創新和服務國家發展等情況。及後，習近平與師生代表座談並發表講話。

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