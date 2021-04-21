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博鰲亞洲論壇爆金句　習近平：世界要公道不要霸道

2021-04-21 列印
　　博鰲亞洲論壇二〇二一年年會開幕式昨日上午在海南博鰲舉行，國家主席習近平以視頻方式發表主旨演講。習近平提國際關係時，強調「世界要公道，不要霸道。大國要有大國的樣子，要展現更多責任擔當」。有關句子更被網民讚封為「金句」。

　　習近平強調，二十年來亞洲國家深入推動區域經濟一體化，而中方作為亞洲大家庭重要成員，不斷深化改革開放，積極推動地區合作。中方倡議，亞洲和世界各國要回應時代呼喚，攜手共克疫情，加強全球治理，朝着構建人類命運共同體方向不斷邁進。

　　同場國家副主席王岐山上台幽默表示，自己是「臨時主持人」，為國家主席「報幕」，獲現場響起掌聲及笑聲。

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