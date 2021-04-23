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美軍運輸機釣島演習　解放軍監視

2021-04-23 列印
　　東海局勢再起風雲。日媒報道，美軍曾在釣魚台附近空域進行演習。

　　《日本放送協會》引述日本防衞省消息指，美軍二月十七日曾派運輸機在釣魚台附近進行空投物資演習。據報，演習前已知會日方。同日，中國解放軍一架戰機曾接近釣魚台，一艘中國軍艦亦曾嘗試靠近，但不清楚兩者是否有關。

　　報道稱，美軍在釣魚台附近海域演習不尋常，防衞省消息則認為，在中美關係緊張之際，美軍舉動是要加強參與地區事務。

　　另外，美國新任印太司令阿奎利諾曾在提名聽證會上強調，台灣地位關鍵，或會影響全球三分之二的貿易，萬一台灣出現衝突，美國與盟國都會面臨風險。

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