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內蒙又現沙塵暴 如「沙塵牆」吞噬城鎮

2021-04-27 列印
　　中國再現沙塵暴，內蒙古周日形成近百公尺高的「沙塵牆」緩緩前進。昨天沙塵持續擴散，中國中央氣象台上午發佈沙塵暴藍色預警，預計中國北方近日都將受沙塵侵襲。

　　據報道，沙塵暴是由周日開始侵襲內蒙古阿拉善盟，當天下午五時在阿拉善右旗巴丹吉林鎮近百公尺高的沙塵緩緩前進，有如「沙塵牆」般吞噬城鎮，能見度僅四百三十七公尺。當地氣象局隨即發沙塵暴黃色預警。

　　央視描述，甘肅原本晴朗的天空，瞬間昏黃，短短五分鐘，就暗無天日，能見度低於二十公尺，多地傳出交通事故。報道指，甘肅城區部份道路，隔離護欄和樹木被吹倒，當地交警已啟動惡劣天氣應急預案。

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