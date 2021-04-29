發仿浮世繪畫諷核廢水 日促趙立堅刪推文

日本核廢水問題再惹風波。中國外交部發言人趙立堅日前再次在推特（Twitter）發「另類抗議」，他發佈一張模仿日本浮世繪的諷刺畫作，引日方不滿，要求刪除推文。不過趙立堅昨日不但沒有刪除，更將推文置頂。他更指，日方做錯在先，應該是日方道歉。



日媒共同社報道指，日本外務省認為該幅插圖是侮辱日本文化，已向中方提出抗議。



趙立堅昨日表示，該幅作品反映出中國民眾對日本政府單方面決定以排海方式處理福島「核廢水」的擔憂和不滿。趙批評日方為了省錢，單方面決定將「核廢水」排海，是極不負責任。促請日方履行國際義務，撤銷錯誤決定。他稱是日方做錯在先，中方抗議在後；他將該條推文置頂，認為該幅插畫反映的是正當民意和正義呼聲。



