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東周投資會 (2021-04-30)

日報新聞 > 中國

南韓60萬人聯署反對建中國城 負責公司終宣佈取消計劃

2021-04-30 列印
　　中國及南韓合作的旅行項目遭六十萬南韓人聯署反對。據了解，由於有關中國文化城項目，被指會影響當地一個自一九七七年起發現的六萬一千五百平方米的史前遺址。南韓民眾認為會破壞遺跡，亦反對在南韓土地建立宣揚中國文化的場所，又擔心酒店選址鄰近軍事設施等。最終負責項目的公司在輿論壓力下，宣佈取消計劃。

　　有關計劃是江原道政府與中方在二○一九年簽訂協議發展中國城，項目耗資十億美元，佔地一百二十萬平方米。計劃從規劃、開發到宣傳等，均由中方負責；江原道政府只負責提供相關許可，及指定房地產投資制度等行政支援，計劃令韓國民眾不滿。據中島史前遺址保存本部於四月初指出，從二○一一年九月，江原道引進樂高樂園主題公園項目，十年來中島遺址被嚴重破壞。該部代表指「為中國遊客建造酒店」，「我們一直在反對這種做法」，這種行為是抹殺韓民族歷史文化的罪惡。

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