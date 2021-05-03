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「五一」連假開始 十萬人逼爆天安門

2021-05-03 列印
■天安門天未光已有人群聚集，等候觀看升旗儀式。
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　　內地「五一」一連五日黃金周假期開始，大批民眾外遊，全國多地湧現人潮。在北京，天安門天未光已有人群聚集，等候觀看升旗儀式。有導遊估計，現場最少有十萬人，人數較往年多。但亦有遊客直言，人潮擠逼，影響旅遊體驗，後悔長假前往北京。在北京另一熱門景點長城，人流亦過多，八達嶺長城景區因應發佈遊客流量紅色預警信號。在假期首三日，長城的網絡購票遊客人數已達四點八七萬人次，達到疫情防控最大限制遊客量。為此，景區啟動一級應急響應，防範人潮過多而發生事故。在杭州西湖，遊客大排長龍等候坐船，就連洗手間，亦排起百米長隊伍。

　　國家交通運輸部預計，今年五一假期全國客運量為二點六五億人次。此外，酒店訂房量比去年同期狂飆八倍。

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