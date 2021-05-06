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美英聯合軍演 布林肯否認「新冷戰」

2021-05-06 列印
美英聯合軍演 布林肯否認「新冷戰」
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　　多國頻頻在中國海域附近軍演，美國海軍發佈與英國「伊利莎伯女皇號」航空母艦戰鬥群的西太平洋聯合軍演。美國國務卿布林肯否定中美正進行「新冷戰」的說法，指不會為中美關係加上標籤，因為國與國的關係很複雜。

　　美國海軍陸戰隊宣佈，海軍戰鬥機F-35B閃電II已於周日登陸英國皇家海軍航母伊利莎白女王號（R08），而護衞艦HMS里士滿（F239）和美國製導導彈驅逐艦「沙利文」號（DDG-68）將稍後加入。英軍聲明指：「航母群將與新加坡、南韓、日本和印度進行接觸」，「預計航母將訪問四十多個國家」。

　　此外，日本海上自衞隊昨日亦發佈，補給艦「摩周」號與法國海軍護衞艦「舒爾庫夫」號周二在沖繩附近進行聯練。

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