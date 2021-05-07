string(0) "" 紐議會宣稱新疆有針對維族行為 | 頭條日報
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紐議會宣稱新疆有針對維族行為

2021-05-07 列印
　　五眼聯盟成員國中對中國較溫和的紐西蘭，對中國態度轉趨強硬。紐西蘭議會通過動議，宣稱新疆發生針對維吾爾族「嚴重侵犯人權」行為，要求政府使用所有國際法的相關手段阻止。中方強調涉疆事務純屬中國內政，任何國家無權干涉。另外，美國共和黨參議員讚賞國務卿布林肯在年度人權報告當中，刪除美國承認西藏是中國一部份的措辭。

　　紐西蘭外長馬胡塔表示，紐西蘭已向中方多次提出關注紐西蘭會聯同其他國家，要求中國容許聯合國和獨立人士入境，了解新疆情況。

　　中國駐紐西蘭使館發言人表示，強烈不滿和堅決反對，指紐西蘭議會罔顧事實真相，執意通過涉疆動議，無理指責中方違反人權。此舉粗暴干涉中國內政。

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