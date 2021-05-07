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台通緝前上校 涉虧空公款潛逃大陸

2021-05-07 列印
台通緝前上校 涉虧空公款潛逃大陸
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　　台灣又見叛諜。台灣情報機構認定，前上校、出納組長劉冠軍（見圖）涉嫌以職務之便，偷走近兩億新台幣公款，然後再犯「投敵罪」，據了解最高可判處死刑。台灣高等檢察署目前已向劉冠軍發佈通緝令。

　　報道指，劉冠軍被指在負責管理機密帳戶期間，利用職務之便，偷走近兩億新台幣公款，醜聞曝光後，於二○○○年潛逃至大陸。台灣情報機構亦認定，劉冠軍曾把機密文件交給大陸。

　　案件經高檢署偵處後發佈通緝，高檢署更強調：投敵狀態持續，沒有時效消滅問題。據了解，「投敵罪」依陸海空軍刑法第二十四條第一項規定，得「處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑」。 當局強調，劉冠軍涉嫌犯下的罪行嚴重影響情報工作，危害台灣安全。

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