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把中國學生比喻為狗 美駐華使館微博帖文被轟

2021-05-07 列印
把中國學生比喻為狗 美駐華使館微博帖文被轟
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　　中美關係再起波折。美國大使館簽證處日前於微博發佈貼文，文中將中國學生比喻為狗，結果引起爭議。結果帖文需急刪。

　　美國大使館簽證處於官方微博公佈，美方恢復了辦理學生簽證的消息，同時上載一段狗狗爬出圍欄的影片，並寫着「春暖花開，你是不是像這隻狗狗一樣，迫不及待想出去玩耍了呢？」，呼籲中國學生趕快準備辦理簽證的手續。

　　帖文一出，惹全網熱議，有人不滿大使館將中國學生比喻成狗，認為涉及歧視。不過亦有網民認為，是文化差異。但有網民認為，大使館作為官方機構，應好好研究中國文化，以免誤會。

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