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華火箭殘骸將墜落 外交部：對地面危害極低

2021-05-08 列印
　　上月底運載中國太空站「天和」核心艙升空的「長征五號B」運載火箭，其核心部份的殘骸和碎片，預計於本周末墜回地球大氣層。中國外交部發言人汪文斌昨日回應，火箭墜落對航空活動及地面造成危害的概率極低。

　　汪文斌指出，中方高度關注有關情況，而火箭殘骸再入大氣層銷毀，這是國際的通行做法。他又強調火箭採用特殊的技術設計，絕大部份器件將在再入過程中銷毀，對航空活動及地面造成危害的概率極低。

　　正密切關注及追蹤「長征五號B」的美國國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，美國軍方目前無計劃開火擊落碎片，希望碎片會跌落海洋。

　　俄羅斯的國家航太集團早前指，碎片目前下降至距離地表一百五十九至二百五十八公里，估計周六將進入大氣層，具體時間及座標將在墜落前一日內確定。

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