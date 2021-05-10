國新辦：中國人口仍然正增長

《財政預算案》提出向每名成年香港人派發五千元電子消費券，當局諮詢過相關的業界，並聽取了市民的意見之後，據悉會在發放安排上作出改善，包括由原訂分五期改為分兩期派發，首期會發三千元，第二期派二千元，並且放寬使用的期限，可以在今年聖誕節、新年以至明年春節消費，大大增加了市民使用的彈性。各零售業為了迎接這一筆龐大的消費額，是時候花心思，設計多樣化的消費優惠，令這次消費熱潮不斷延續，加大刺激本地消費市場的作用。 本港受新冠肺炎疫情打擊逾一年，零售業首當其衝，但從當局公佈的統計數據顯示，隨著疫情放緩，零售業最黑暗的時刻，可說已成過去，但復甦尚遠。部份大商場近期已展開自救行動，聯同商戶大...

2021-05-10