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國新辦：中國人口仍然正增長

2021-05-10 列印
　　據國務院新聞辦公室網站消息，國新辦將於五月十一日上午十時召開新聞發佈會，介紹第七次全國人口普查主要數據結果。不過此前，官方已經否認外媒有關人口不到十四億的報道，稱中國人口仍然正增長。中國去年底完成第七次全國人口普查，但仍未公佈。而英國《金融時報》曾經引述知情人士報道，當局遲遲不公佈是因為普查報告將顯示全國人口不到官方一貫口徑的十四億，或對中國經濟發展、消費力、養老問題等產生重大影響。報道稱，多個政府部門需就這「敏感」結果及其影響達成共識後才能公佈。

　　國家統計局官網則發腔放消息間接闢謠，指據了解，去年中國人口繼續保持增長，具體資料將在第七次全國人口普查公報中發佈。



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