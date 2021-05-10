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陝西景區攤販疑被保安驅趕 女童反覆叫喊：不賣了！

2021-05-10 列印
　　網上近日流傳影片，指陝西渭南合陽縣一處景點於五一期間，有女童與家人擺攤兜售氣球時，遭場地保安員粗暴驅趕。期間女童疑受驚嚎哭，反覆叫喊「不賣了！不賣了！」當地政府指已對涉事保安人員，進行批評教育。有關片段曝光後，引發網上討論與關注，合陽縣委、縣政府回應事件指，五一假期期間，事發的南社鞦韆谷景區有周邊大量遊客，景區管理壓力較大。據當地油王村村民王某，五月一日攜同孫女在景區入口售賣氣球，遮擋了景區健康碼，影響遊客進出。保安員遂要求王某將攤位移到指定區域，雙方意見不統一下，發生了片段中的事件。（見圖）　

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