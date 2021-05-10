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中國物資運補船越界 遭澎湖海巡隊扣查　

2021-05-10 列印
　　台灣的澎湖海巡隊上周五首度查扣一艘中國物資運補船「順興666號」，而船上有豬肉等貨物六百三十七公斤，人船貨一併押返留置調查。目前貨物已全面消毒與燒毀，當局疑貨物提供給海上作業中國漁船。據報，海巡巡防艇執行護永專案威力掃蕩勤務時，在澎湖花嶼西北二十一點二浬處發現「順興666號」進澎湖海域，經廣播要求漁船受檢，仍加速逃逸，海巡採取強勢靠並登船。「順興666號」押返馬公後，船上十二名船員沒發燒現象，而船上載有豬肉二十四箱與蔬果等三十八項。

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