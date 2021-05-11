不滿奶奶不做家務 廣西婦三度毒殺不遂囚四年

婆媳問題自古有之，但處理不好，亦會釀成悲劇。內地廣西有媳婦因不滿同住奶奶不幫忙照顧小孩、不做家務，竟動了殺機，三度落毒企圖殺害對方。奶奶其後入院求診，事件終被揭發，媳婦故意殺人罪罪成，被判入獄四年。



內地傳媒報道，江西省崇仁縣一名四十四歲鄺姓媳婦，丈夫長期在外工作，留下她與奶奶及孩子同住。但兩婆媳關係欠佳，二人分開吃飯，亦甚少交談。日常在家，奶奶不幫忙做家務，亦不照顧小孩，沒想到媳婦竟動了殺機。



當地警方調查事件後，拘捕該名媳婦。她最後承認不滿奶奶，指對方明明留在家中，卻不幫忙照顧小孩，亦不做家務，故想讓對方「早點死」。法庭判決時指，該媳婦多次有預謀殺害他人，行為已構成故意殺人罪，但考慮她如實供述犯罪事實，並獲奶奶原諒，最終判其入獄四年。



