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女客霸佔商務座　京航班受阻

2021-05-12 列印
　　周日北京首都機場發生一宗因女乘客霸佔商務座而延誤起飛的事故。據了解，一名女子購買了經濟艙的座位票，不過當飛機在跑道滑行時，該名女乘客擅闖商務艙並佔用座位，最終因空姐勸她坐回經濟艙不果，航空公司「拒載」，機場民警登機將她押送下機。

　　報道指，該名女乘客惡劣；空姐向機長報告後，機長基於安全理由，決定暫停起飛，滑回停機坪要求女乘客落機。

　　由於航空公司「拒載」，而機場民警登機後，多次要求女子合作不果，強行押送她下機。而女子曾呼叫「放開我」，更自稱是北京大學讀法律的。

　　目前事件由首都機場公安局進一步調查。航空公司稱，為保障航班安全及秩序，才決定拒載該名女乘客。
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