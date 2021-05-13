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台外交部長列台獨頑固份子 國台辦：將採取必要措施嚴懲

2021-05-13 列印
　　國台辦發言人朱鳳蓮回應「台灣的外交部長吳釗燮被大陸列入台獨頑固份子清單」時，批評吳釗燮一再狂妄進行台獨挑釁，惡意詆毀大陸，將採取一切必要措施予以嚴懲，依法終身追責。

  台灣的外交部則指，國台辦的說法荒謬、令人啼笑皆非，凸顯中方心虛及毫無反省能力。據了解，吳釗燮日前接受澳洲《金融時報》的專訪，表示內地的軍事對峙確實存在；同時他又在推特反駁，中方日前稱「已為台灣參與全球衛生事務做出妥善安排」是公然說謊，又指中方無權在國際代表台灣。中國官媒《人民政協網》主編高楊分析，對台獨頑固份子於「國家沒有統一之前」不會馬上審判，但在「未來國家統一後」必然追究。

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