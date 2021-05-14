報告又估計二○一七年四月至今有超過一百萬的維吾爾族等少數族裔和其他穆斯林等宗教人士被拘押、受虐和強逼勞動等，其活動亦受密切監視跟蹤。中國駐聯合國代表團表示，強烈譴責和堅決反對，批評會議充斥謊言和虛假信息，充滿政治動機，是美國等少數國家的拙劣表演，企圖以疆制華、搞亂中國。
美報告抨中國 將新疆變成「露天監獄」
報告又估計二○一七年四月至今有超過一百萬的維吾爾族等少數族裔和其他穆斯林等宗教人士被拘押、受虐和強逼勞動等，其活動亦受密切監視跟蹤。中國駐聯合國代表團表示，強烈譴責和堅決反對，批評會議充斥謊言和虛假信息，充滿政治動機，是美國等少數國家的拙劣表演，企圖以疆制華、搞亂中國。
申訴專員踢食環辦事不力 公廁髒亂臭 翻新要等17年
香港公廁，大多濕漉漉，充斥臭味，破破落落，令人望而生畏。申訴專員公署調查發現，全港八百多間公廁的翻新進度緩慢，每間平均約十七年才翻新一次，亦有公廁維修保養承建商延誤工程一百二十五日，當局姑息只罰款五十...
2021-05-14
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加華裔科學家郵寄伊波拉毒到武漢 當局調查知識產權有否外洩
加拿大發生一宗華裔科學家將活體伊波拉病毒（Ebola）和亨尼巴（Henipah）病毒空郵到中國武漢病毒研究所事故，被指危害加拿大國家安全，遭加拿大實驗室解僱。加拿大安全情報局正調查是否涉及外洩知識產權...
2021-05-14
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拿破崙養女皇家珠寶 1280萬賣出
為紀念拿破崙逝世二百周年，佳士得從其養女博阿爾內（Stephanie de Beauharnais）的收藏中，選出九件以鑽石和藍寶石為主的皇家珠寶拍賣，結果以一百六十五萬美元（一千二百八十萬港元）成交。 這九件珠寶包括項鏈、戒指、手鐲、耳環、兩個吊墜、兩根胸針和一個頭飾，包含有三十八粒喀什米爾藍寶石，來自現今的斯里蘭卡，於一八○○年代初期打造。 這批珠寶估值四十七萬五千美元（三百六十八萬三千多港元），但僅是頭飾已經以四十六萬二千美元（三百五十八萬二千多港元）成交。而博阿爾內的珠寶套裝總拍賣價更高達一百六十五萬美元。 佳士得的珠寶專家奇薩莫洛（Marie-Cecile Cis...
2021-05-14
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屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園P座中層3室，面積461方呎，兩房間隔，景觀開揚，以875萬易手，呎價18980元，屬市價，買家為用家。原業主...
2021-05-14
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失業救濟人數少 科技股回升 美就業數據向好 杜指彈433點
美國就業數據向好，反映經濟復甦動力加強，美股經歷周三大跌後，周四早段趁利好消息回升，杜指上升553點報34140點，升幅1.65%；納指升216點報13247點，升幅1.66%；標指升65點報4128...
2021-05-14
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王者派對難如願 喜鵲做架梁
曼城因為同市宿敵曼聯在周二落敗，得以提早奪得英超錦標，他們當然希望在今晚聯賽作客擊退紐卡素慶祝封王，射手阿古路亦要以表現為來彌補上仗英超射失十二碼的失誤。然而喜鵲最近走勢凌厲，射手祖爾韋洛克對強隊屢有斬獲，今仗必掃藍月雅興，不妨捧讓球主客和受讓兩球「主勝」。（Now4K 611、621台周六凌晨3:00直播） 藉曼聯周二英超主場1:2不敵李斯特城，藍月提早封王。然而由於疫情關係，消息指球隊不會就聯賽奪冠舉行勝利巡遊，故球隊上下都希望在球場上與球迷分享喜悅，中場兼隊長費蘭甸奴矢言：「這個冠軍很重要，證明我們一整季的努力得到成果。然而球迷們未能親身見證這一刻，所以我們會更努力爭...
2021-05-14
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首展直擊 別注Vantage 慈善拍賣
英國Aston Martin即日起至6月7日（一）在尖沙咀半島酒店大堂展出香港配額只有一輛的Vantage Gulf Blue Edition特別版，此車將作為網上慈善拍賣，支持保育野生動物基金。文、...
2021-05-12
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自謙未夠班呼籲打疫苗 MIRROR交波：搵發哥！
MIRROR昨日出席記者會時，自謙是演藝圈「小薯」，未夠班呼籲巿民打疫苗，認為找巨星周潤發更「啱數」！MIRROR又指目前工作以本地為主，未打算到內地發展，待變得更強才衝出香港！ 剛完成6...
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數碼港‧講數碼——從九龍東 到數碼港
社會創新 （Social Innovation）近年十分盛行，旨在利用科技創新解決社會問題，以提升生活質素。美國麻省理工學院（MIT）於2017年成立的MIT Hong Kong Innovation...
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馬場浮世繪——拍賣馬續抵港下月尾供投
受疫情影響，馬匹運港較以往困難之餘，隨馬匹來港的外地工作人員亦較困難，致使去年的香港國際馬匹拍賣會一再延期，幸好近月疫情放緩，今年拍賣會的馬匹已經陸續抵港。馬會今季只會舉行一次國際馬匹拍賣會，已定在下月二十五日星期五晚舉行。 馬場浮世繪
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