美報告抨中國 將新疆變成「露天監獄」

美國國務院發表年度「宗教自由報告」，在針對中國的部份，批評中國逼害宗教少數族裔，指控新疆存在種族滅絕，報告形容中國將新疆變成一座「露天監獄」。而中方駁斥所謂「新疆種族滅絕論」，指是世紀謊言，暴露少數國家以疆制華、搞亂中國的政治圖謀。報告達二千四百多頁，談及多國及地區的宗教情況，針對中國的佔大部份，批評中國政府推動「宗教中國化」運動，令所有宗教教義與中共教義一致。



報告又估計二○一七年四月至今有超過一百萬的維吾爾族等少數族裔和其他穆斯林等宗教人士被拘押、受虐和強逼勞動等，其活動亦受密切監視跟蹤。中國駐聯合國代表團表示，強烈譴責和堅決反對，批評會議充斥謊言和虛假信息，充滿政治動機，是美國等少數國家的拙劣表演，企圖以疆制華、搞亂中國。



