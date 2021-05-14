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興達電廠停機　全台大停電

2021-05-14 列印
　　夏天臨近，台灣昨日發生大停電。興達電廠昨午二時三十七分因事故全廠停機，目前系統供電不足，下午三時起開始執行分區輪流停電。每次限電時間為五十分鐘，預計一千零十萬戶受影響。據台電原定規劃，限電時間將至晚七時十分，不過及後又延至九時四十分。經濟部長王美花向大眾致歉，她與其他官員也鞠躬致歉。供電直到截稿為止，仍未恢復。

　　台北市消防局通報，停電期間多地傳出火警及困升降機事故。據消防單位統計，至晚六時三十分，全國計三百六十件電梯受困。 新北市更發生發電機冒煙九宗，無人送醫。

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