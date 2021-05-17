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東周投資會 (2021-05-17)

日報新聞 > 中國

驚嚇！「裸聊」女主播真身 原來是披人皮面具男子

2021-05-17 列印
■片段吸引了數萬人次觀看。
■裸聊詐騙的真實男疑犯。
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　　網絡裸聊詐騙愈來愈多！內地警方近日破獲一宗裸聊詐騙，揭開這宗「裸聊」女主播的真身，原來是由兩名男子戴上人皮面具，再穿上義乳扮成的女生。警方發放有關提防裸聊詐騙的宣傳，網民看後頻呼嚇呆，大喊指是電影《畫皮》真實版。內地微博近日瘋傳一段疑為警方宣傳片，寫上「美女還是畫皮？這就是和你們裸聊的『小姐姐』」，影片中見一名長髮靚女穿著黑色性感內衣褲，對着鏡頭搔首弄姿，下一秒卻開始從頸部開始，脫掉假乳，露出平坦的胸部，最後直接把臉皮拉開脫掉。

　　影片最後警告，「男孩不要裸聊，女孩不要刷單，沒錢不要網貸，有錢不要賭博，這些都是詐騙」。



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